Drugs en 30.000 euro cash gevonden bij inval na anonieme tip

De politie heeft dinsdag bij meerdere woningen in Bergen op Zoom invallen gedaan. Daarbij zijn verschillende soorten drugs, een boksbeugel en meer dan 30.000 euro aan contant geld gevonden. Tijdens de inval zijn drie mannen aangehouden, onder wie een 16-jarige.

De invallen gebeurden dinsdagochtend vroeg, tussen zes en zeven uur. Agenten vielen bij vier woningen binnen in de Dahliastraat, Klaproosplein, Vlierstraat en Rijtuigweg-Zuid. Dat gebeurde nadat ze een anonieme tip binnen had gekregen over drugshandel.



Op het moment van de inval waren er mensen thuis. Drie mannen uit Bergen op Zoom zijn aangehouden. Een 27-jarige werd opgepakt vanwege handel in soft- en harddrugs. Een 23-jarige vanwege bezit van harddrugs en een 16-jarige vanwege belemmering van het onderzoek. Ze zijn alle drie meegenomen naar het bureau en zitten vast.

Compliment voor tipgevers

Burgemeester Margo Mulder spreekt haar lof uit over de politie en de tipgevers. “Ik wil allereerst het politieteam complimenten maken. Verder prijs ik de tipgevers. Door de extra oren en ogen van onze vele goedwillende inwoners, wordt het werk van politie nog effectiever."