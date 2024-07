Klachten geluidsoverlast en verkeershinder ongegrond: ASML mag uitbreiden

Chipmachinefabrikant ASML mag doorgaan met zijn plannen voor uitbreiding in de buurt van een woonwijk in Veldhoven. Twee omwonenden hadden de bestemmingsplannen daarvoor aangevochten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij vreesden onder meer voor geluidsoverlast en verkeershinder. Volgens de Raad van State zijn de bezwaren echter ongegrond.

De Run 7000

Specifiek ging de zaak om de bestemmingsplannen voor De Run 7000. Dat is een gebied tussen de Kempenbaan in Veldhoven en de snelweg A67 waarvan een deel al in gebruik was door ASML. Het bedrijf wil daar zogeheten cleanrooms bouwen, ruimtes waar zelfs de kleinste stofdeeltjes uit de lucht worden gezuiverd. In deze ruimtes wil ASML zijn nieuwste chipmachines gaan produceren.

De gemeenteraad van Veldhoven keurde de bestemmingsplannen eind 2022 goed.

