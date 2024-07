Anderhalve ton aan contant geld gevonden, agenten uren bezig met storten

Agenten fronsten even hun wenkbrauwen toen ze bij een controle in een pand in Sleeuwijk op een bijzonder grote geldvondst stuitten. In het pand lag ruim 150.000 euro aan contant geld.

Het geld werd in beslag genomen en de agenten waren er vervolgens wel even zoet mee, want al dat geld moest ook nog worden gestort. “Collega’s zijn al ruim een uur bezig om het geld te storten en nog steeds is er een hele stapel over”, schrijven agenten bij een foto die ze op Instagram delen. Volgens een woordvoerder komt het zelden voor dat de politie zulke grote hoeveelheden aan contant geld vindt. De politie heeft niemand kunnen aanhouden. Waar het geld vandaan komt, wordt onderzocht. Meer wil de politie voorlopig niet vertellen over deze zaak.