Ralph woont al jaren in auto na ongeluk: 'Leven in een klap veranderd'

Ralph van Heertum uit Schijndel had zijn leven helemaal op orde: een relatie, een goede baan en een nieuwbouwhuis. Tot hij tien jaar geleden werd aangereden door een dronken automobilist. Hij raakte arbeidsongeschikt en verloor zijn huis. De verzekeraar stopte drie jaar geleden met betalen en sindsdien woont Ralph in zijn auto. “In één klap veranderde heel mijn leven en de verzekering laat mij stikken.”

Op een modderig zandpad in het buitengebied van Schijndel staat Ralph (34) met zijn auto geparkeerd. Hij woont inmiddels al ruim drie jaar samen met zijn 22-jarige vriendin in deze auto. "Ik poep tussen de koeien in het weiland hier." Op 10 mei 2014 ging het gruwelijk mis voor de toen 24-jarige Ralph. Op een rotonde in het Gelderse Hedel werd hij aangereden door een dronken Poolse bestuurder. De man reed te hard en had twee tot drie keer te veel gedronken.

"Werken gaat echt niet meer."

De 39-jarige Poolse man pakte na de aanrijding zijn bumper en de kentekenplaten op en reed weg, maar de politie wist hem alsnog te pakken. De man kreeg uiteindelijk een werkstraf van 240 uur en een jaar rijontzegging. "Dat is zo oneerlijk. Hij heeft maar een werkstraf gekregen en ik levenslang," blikt Ralph terug. Het leven van de Schijndelaar zag er voor de aanrijding rooskleurig uit. Hij had net vijf dagen de sleutel van een nieuwbouwhuis gekregen, had een goede baan als blokkenlijmer en hij had een relatie. Door het ongeluk raakte Ralph, naar eigen zeggen, arbeidsongeschikt. "Mijn knieschijf was gescheurd, ik kreeg whiplashklachten en ik heb spierspanningen. Na vijf minuten inspanning heb ik pijn in mijn hele lichaam. Werken gaat echt niet meer." Zijn relatie liep stuk en Ralph ging bij zijn ouders op zolder wonen.

"De verzekering vindt dat ik niet arbeidsongeschikt ben geworden."

In de eerste jaren vergoedde verzekeraar Achmea zijn onkosten. "Maar na zo'n vijf jaar boden ze 70.000 euro om alles af te kopen. Dat heb ik geweigerd, mede door advies van mijn behandelaars." Zijn advocaat kwam namelijk op een veel hoger bedrag uit. "Die eiste 340.000 euro. Als gevolg van het ongeluk moest ik verhuizen, werd ik arbeidsongeschikt en heb ik hoge ziektekosten." "De verzekering vindt dat ik niet arbeidsongeschikt ben geworden als gevolg van het ongeval. Maar mijn artsen en masseur zien dat anders." Hij voelt zich allesbehalve serieus genomen door Achmea. "Ik kan niet meer werken. Ik verdiende minimaal 35.000 euro per jaar, dat kunnen ze toch niet afkopen met 70.000 euro?" Na een tijdje kreeg Ralph, samen met zijn nieuwe vriendin, een woning. Toen Achmea stopte met betalen, kon Ralph de huur niet meer betalen. De huurschuld liep op, ze werden uit hun huis gezet en belandden op straat in hun auto. "We moeten rondkomen van 900 euro per maand samen." Terug naar de zolder bij zijn ouders is geen optie, daar wordt zijn zoontje opgevangen. En een opvang? "Dat wil ik echt niet, daar voel ik me niet veilig."

"Door de schuld van een ander ben ik alles kwijtgeraakt."