Tijdelijk andere huisarts voor 4400 Co-Med patiënten in Breda

Voor 4400 patiënten die in Breda staan ingeschreven bij huisartsenpraktijk Co-Med is een oplossing in zicht. Zij kunnen op korte termijn terecht bij reguliere praktijken in de wijk Haagse Beemden, de wijk waar ze eerst naar de huisarts gingen.

In Breda zijn twee huisartsengroepen actief, Huisartsen Zorggroep (HZG) Breda en het Huisartsenteam. Zij hebben toegezegd dat iedere patiënt op korte termijn, maar uiterlijk dit najaar, huisartsenzorg geleverd krijgt vanuit een van de reguliere praktijken in de wijk.

Zelf kiezen

De huisartsenpraktijken breiden de komende weken en maanden hun capaciteit uit. Daardoor krijgt iedereen die in Breda bij Co-Med ingeschreven staat de mogelijkheid om zich bij een van de bestaande praktijken in de wijk in te schrijven. Patiënten kunnen zelf de keuze maken waar ze zich tijdelijk inschrijven. Zodra de huisartsenpraktijken in de wijk ruimte hebben, worden ze daarover geïnformeerd.

Ter overbrugging kunnen patiënten zich in de tussentijd inschrijven bij Arene en Thuisdok. Zij bieden patiënten de benodigde huisartsenzorg, beheren het patiëntendossier en hebben afspraken met huisartsen in Breda als fysieke zorg nodig is. Als er een structurele oplossing is, krijgen de patiënten dat te horen van hun zorgverzekeraar.

Failliet na klachtenregen

De laatste twee jaar kwamen er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tientallen klachten binnen over Co-Med. De inspectie stelde het Maastrichtse bedrijf in februari van dit jaar onder verscherpt toezicht, omdat de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van goede zorg in een aantal praktijken niet op orde was. Deze week vroeg Co-Med het faillissement aan.

