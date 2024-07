Tandarts beroofd van Rolex, dader doet zich voor als patiënt

Een tandarts in Breda is dinsdag op een bizarre manier beroofd van zijn horloge. Een man, die zich voordeed als patiënt, dreigde met een hamer en beroofde de tandarts van zijn Rolex. De dader ging er vandoor met het zilveren horloge, ter waarde van 20.000 euro.

De overval gebeurde dinsdagochtend bij een tandartspraktijk aan de Haagweg. Rond half twaalf liep de dader de praktijk binnen. Hij meldde zich als nieuwe patiënt, gaf aan dat hij kiespijn had en mocht meteen plaatsnemen in de wachtkamer.

Kort daarna mocht hij met de tandarts meelopen naar de behandelruimte. Daar haalde de man ineens een hamer tevoorschijn en bedreigde hij de tandarts. Hij eiste zijn zilveren Rolex en ging ervandoor.

De tandarts volgde de dader en zag hem wegrennen richting de Verbeetenstraat. Hier sprong de dader bij iemand achterop een kleine, donkere scooter en reden ze weg richting de Scheldestraat.

Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. De dader is een donkergetinte man van ongeveer 28 jaar, 1,95 meter lang en was slank. Hij had kort donker haar en droeg een blauwe regenjas, donkergrijze joggingbroek en sportschoenen.