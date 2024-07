Man (31) verdacht van meerdere inbraken en ramkraken: 7 jaar cel geëist

Een 31-jarige man uit Den Bosch moet zeven jaar de cel in, als het aan justitie ligt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij in totaal vijf ramkraken en drie inbraken. Dat gebeurde vorig jaar in oktober en november. De man zei tijdens de zitting bij de rechtbank in Den Bosch zich niets meer te kunnen herinneren van deze zaken. "Ik ging toen door een zware periode in mijn leven", luidde het verweer van de verdachte.

De verdachte zat tijdens het plegen van de ramkraken en inbraken nog in zijn proeftijd na een eerder veroordeling. Bij een eventuele nieuwe veroordeling kan hij daardoor nog eens op vijf maanden extra celstraf rekenen, wil justitie. De Bosschenaar wordt in verband gebracht met in totaal vijf ramkraken en drie inbraken. Al deze zaken gingen telkens gepaard met veel vernielingen. Zo werd bij een tankstation in Den Bosch een volledige pui eruit gereden met een auto. Ook werden winkelruiten en winkels volledig vernield. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) loopt de schade in de vele tienduizenden euro's. LEES OOK: Tankstation, pinautomaten en tientallen auto's vernield, man (31) opgepakt In het politieonderzoek kwam de man al snel in beeld als verdachte. Hij werd meerdere keren herkend op beelden van beveiligingscamera's. Ook zijn er meerdere DNA-sporen gevonden die rechtstreeks leiden naar de man uit Den Bosch. Volgens de officier van justitie laat de verdachte nauwelijks berouw zien ten opzichte van de slachtoffers. "Het zal je maar gebeuren dat je midden in de nacht wordt gebeld omdat je hele bedrijf over hoop is gehaald." Het is niet de eerste keer dat de verdachte moet voorkomen. "Iemand met zo'n strafblad kan niets anders dan rekenen op een jarenlange gevangenisstraf", stelde de officier van justitie. Tegen de man werd een celstraf van zeven jaar geëist. Daarnaast wil het OM dat zijn proeftijd van vijf maanden wordt omgezet in een celstraf. De rechter doet uitspraak op 16 juli.