Gemeente maakt belofte niet waar: wéér krijgt Abdullah onterechte bekeuring

"Het kan niet meer zo zijn dat Abdullah nog een parkeerboete krijgt", dat verzekerde een woordvoerder van de gemeente Breda na berichtgeving van Rijnmond over de tientallen boetes die de Rotterdammer onterecht ontving. Na een aanpassing in het systeem zou er geen onterechte bon meer komen. Totdat een paar dagen geleden een nieuwe boete op de deurmat lag.

"Ik word er helemaal gek van", verzucht Abdullah bij de regionale omroep Rijnmond. Hij ervaart stress van al het gedoe. Er dreigde zelfs loonbeslag omdat hij één van de vele boetes over het hoofd had gezien. "Iedere keer beloven ze het probleem op te lossen en toch blijven die boetes komen. En ik zit er maar mee."

Structurele leesfout scanauto

De kentekensoap gaat over de structurele leesfout van een scanauto in Breda. Het kenteken van Abdullah wijkt slechts één letter af van een autobezitter in Breda. Waar Abdullah een B heeft, heeft de andere eigenaar een D.

En precies in die D zit een roestige schroef waardoor de scanauto voortdurend denkt dat een auto uit Rotterdam-Zuid onbetaald geparkeerd staat. Daardoor ontvangt de 42-jarige Rotterdammer al bijna twee jaar onterecht parkeerboetes. En Abdullah? Die komt nooit in Breda.

'Zou echt niet meer kunnen'

De gemeente Breda erkent de leesfout, maar het probleem oplossen, lukt nog niet. Ook niet na een harde toezegging na media-aandacht en vragen van Rijnmond.

"Er is een oplossing waardoor het niet meer mogelijk is dat hij nog een boete krijgt. Die aanpassing is direct gerealiseerd en volgens de teamleider van handhaving zou het niet meer kunnen", zo verzekerde een woordvoerder begin mei.

Binnen twee maanden ligt er toch weer een parkeerboete uit Breda. Heel frustrerend en om hopeloos van te worden, want iedere keer moet Abdullah het probleem uitleggen alsof het de eerste keer is. Hij vindt het ook onbeschoft dat nog niemand van de gemeente Breda hem heeft opgebeld en excuses heeft aangeboden.