Vrouw (19) wil oversteken en wordt geschept door stadsbus

Een voetganger is woensdagavond geschept door een stadsbus in het centrum van Eindhoven. De vrouw uit Eindhoven wilde oversteken op de Emmasingel. Ze was de enige gewonde bij het ongeluk.

Het slachtoffer was buiten westen en liep een flinke hoofdwond op. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderdelen van de bus lagen na het ongeval op straat. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Zo heeft de politie camerabeelden van de bus bekeken. Vanwege het onderzoek werd de Emmasingel woensdagavond afgesloten.

Foto: SQ Vision