Ongeluk met meerdere auto's op A2 bij Sint-Michielsgestel

De A2 richting Eindhoven is weer vrijgegeven nadat donderdagochtend de snelweg volledig werd afgesloten. Dat gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen bij Sint-Michielsgestel. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De voertuigen zijn inmiddels meegenomen door een berger. Twee rijstroken werden eerder al vrijgegeven voor verkeer.

De vertraging liep op tot een uur, inmiddels kan het verkeer weer doorrijden. Ook op de parallelrijbaan is er geen verkeershinder meer.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk.