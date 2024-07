1800 kilo hennep op een pallet gevonden bij controle op industrieterrein

Bij het controleren van een bedrijfspand op industrieterrein Majoppeveld in Roosendaal heeft de politie woensdag twee mannen uit Albanië opgepakt. In een loods stond voor 1800 kilo aan hennep op een pallet.

De controle was een initiatief van gemeente Roosendaal. Medewerkers van de gemeente troffen in een loods 'verdachte omstandigheden' aan en schakelden de politie in.

Grote hoeveelheid

Agenten die naar het het industrieterrein kwamen zagen in de loods twee mannen die zich niet konden identificeren. Ook kwamen ze uit bij een pallet met hennep. Bij het wegen van de hennep bleek het om 1800 kilogram te gaan. De politie noemt de omvang van de vondst een 'grote hoeveelheid'.

De mannen zijn opgepakt en komen uit Albanië. De hennep is dezelfde avond nog de verbrandingsoven ingegaan.