Bouwvakker komt onder betonplaat terecht en overlijdt

Op een bouwplaats aan de Strengen in Uden is donderdagochtend bij werkzaamheden een man overleden. De politie gaat uit van een bedrijfsongeval, maar onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Het ongeluk is gebeurd op een bouwplaats in Uden-Zuid waar een nieuwbouwwijk wordt neergezet. De politie denkt dat het gaat om een bedrijfsongeval, laat een woordvoerder donderdagochtend weten. Medewerkers van forensische opsporing komen wel naar het ongeval om onderzoek te doen. “Maar dat is vooral om zaken uit te sluiten en dat is een normale gang van zaken.

Het zou rond half negen fout zijn gegaan bij het verplaatsen van betonplaten. Volgens een agent is een bouwvakker onder een van de platen terechtgekomen in een bouwput. Er zijn ambulances, politieagenten en brandweerlieden naar de plek gekomen. Ook is er een traumahelikopter geland. Zij waren te laat om nog iets voor de man te kunnen betekenen.

De arbeidsinspectie is onderweg naar de bouwplaats om onderzoek te doen.