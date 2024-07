Osman is voor Nederland én Turkije: 'Ik sta sowieso in de halve finale'

Wordt het zaterdag Nederland of Turkije bij het Europees Kampioenschap voetbal? Voor Osman Çifçi uit Den Bosch is het niet eens een vraag. "Ik ben hier geboren en getogen. Maar ik ben ook trots op mijn Turkse roots. Ik ga zaterdagavond van beide teams genieten."

Een echte voorkeur heeft Osman niet. "Ik win altijd. Een van de twee staat sowieso in de halve finale." De wedstrijd staat voor Osman dan ook in het teken van verbinding. "In onze straat hebben we zestien voordeuren. Ik heb mijn buren uitgenodigd om samen naar de wedstrijd te kijken. Mijn tv zet ik in de voortuin. En dan wordt het genieten, hoe het ook afloopt."

"Ik had het volste vertrouwen dat Nederland en Turkije zouden winnen"

Çifçi zat afgelopen dinsdag op de schopstoel. Uitgerekend die avond was er een raadsvergadering gepland. "Ik ben na afloop naar de Draak voor het station gegaan om de overwinningen van Nederland en Turkije te vieren. In mijn auto had ik een Nederlandse en Turkse vlag meegenomen. Ik had het volste vertrouwen dat we beide zouden winnen. Ik heb alle twee de vlaggen omgedaan. Dat vonden mensen leuk. Nederland won, Turkije ook. Dat hebben we met veel getoeter gevierd." Het is een veel gestelde vraag aan Osman: voor wie ben je nu? "Ik ga samen met de buren van de wedstrijd genieten. We zien wel welke kant het op gaat."

"Ik draag een speciaal trainingspak: half Turks, half Nederlands"