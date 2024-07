Vakantie moet nog beginnen, maar nu al drukte met verkoop schoolspullen

De zomervakantie moet nog beginnen, maar nu al is het een druk met de verkoop van schoolspullen voor het nieuwe schooljaar. Bij boekhandel Schellen in Veghel merken ze dat toekomstige brugpiepers er niet vroeg genoeg bij willen zijn.

In de winkel loopt Valerie samen met haar moeder. Met een lijstje in de hand neust ze naar haar nieuwe schoolspullen. "Ik ben samen met mama lekker aan het shoppen voor volgend schooljaar. Ben al bij de Hema geweest en nu hier." Nog een paar dagen is ze de oudste van haar school, maar na de zomervakantie is dat wel anders. Dan gaat ze naar de middelbare. "Ik moet van alles hebben. Een tas, etui, stiften en ga zo nog maar even door. Hier hebben ze alles en dat is erg handig."

"De laatste week van de vakantie zijn alle leuke dingen weg, dus daarom ga ik nu al."

Iets verderop loopt Bente samen met haar vriendin Bo. "De laatste week van de vakantie zijn alle leuke dingen al weg, dus daarom ga ik nu al. Hier heb je eigenlijk alles." "Daarnaast is het ook gewoon fijn dat je hier de spullen kunt zien", vertelt Yuka. Ook hij is samen met zijn moeder aan het winkelen. "Het is leuk om de beleving te hebben. Je weet namelijk als je online iets koopt ook niet altijd of je echt krijgt wat je wil."

Zoeken naar nieuwe schoolspullen (foto: Tom Berkers).

Annemarie Schellen, eigenaresse van de Veghelse boekhandel, heeft door de jaren heen al veel brugpiepers in haar winkel gezien. "Hier kun je op één plek alles krijgen. Dat vinden ouders ook vaak heel fijn", vertelt ze. In een tijd dat er veel online gekocht wordt, blijft het bij Annemarie druk. "Wij hebben een samenwerking met twee middelbare scholen in Veghel. Zij geven aan ons door wat leerlingen nodig hebben en daar maken wij een folder van die iedere leerling krijgt."

"We proberen er een feestje van te maken."

"Daarbij proberen we er ook gewoon een feestje van te maken", vult de eigenaresse aan. "We hebben een rad in de winkel. Wanneer ze hier iets kopen, dan mogen ze bij een bepaald bedrag aan het rad draaien en kunnen ze dingen winnen." Valerie loopt in ieder geval met een hoop spullen de deur uit: "Het is gewoon leuk om allemaal leuke en nieuwe dingen te kiezen, maar nu ga ik lekker vakantie vieren."