Zo houd je het onderweg gezellig in de auto op vakantie

Een file, gemopper en gezeur, en het vele: "Mama, zijn we er al?" De vakantie staat voor de deur en de kans is groot dat ook jij de auto pakt naar een mooie (zon)bestemming. Maar voordat je dat je daar eindelijk eens bent, staat er nog een lange autorit op de planning. Hoe houd je het met z'n allen een beetje gezellig in de auto? "Een onrustige ouder, is een onrustig kind."

Op vakantie gaan met de auto blijft volgens de ANWB immens populair. Dat betekent dat voordat het strandbedje uitgeklapt of die duik in het zwembad genomen kan worden, er flink wat uren in de auto gespendeerd worden. Om te zorgen dat de sfeer op de achterbank zo gezellig mogelijk blijft, geven kinderpedagogen Daniëlle Vinckx uit Berkel-Enschot en Marleen Bertens uit Best wat tips.

1. Zorg dat je als ouder relaxt bent

Hebben we alles wel ingepakt? Komen we niet dik in de file bij de grens? De paspoorten, had jij die nou? Er is genoeg om je druk over te maken voor- of tijdens de reis. Maar hoe onrustiger de ouders zijn, hoe onrustiger de kinderen. "Kinderen spiegelen hun ouders", legt Daniëlle uit. "Ga je niet druk maken over de files, 'wat er allemaal kan gebeuren', of over iets anders. Een onrustige ouder is een onrustig kind."

2. Vertel een verhaal over jezelf

Gezellig met z'n allen kletsen in de auto? Dat kan voor een goede sfeer in de auto zorgen. Maar waar heb je het dan over? "Vertel eens een verhaal over jezelf", zegt Marleen. "Vertel iets over toen jij klein was en vraag wat de kinderen daar van vinden. Laat ze ook zelf eens wat vertellen en heb het daar samen over." Waargebeurd of mooi verzonnen, dat maakt niet volgens Marleen niet uit.

3. Zorg voor genoeg activiteiten

Uitgebabbeld in de auto? Zorg dan dat de kinderen genoeg te doen hebben. "Kleurplaten, Mandela's maken of een klein autospelletje werken goed", zegt Marleen. Maar 'ouderwets' naar buiten kijken is ook zeker niet verkeerd. Zo zijn er genoeg autobingo's te vinden op het internet. Uiteraard doet films downloaden op de tablet ook nog wonderen.

4. Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zo ook met een gezellige sfeer op de achterbank. "Ben vooraf duidelijk naar je kind: we gaan op vakantie en daarvoor moeten we ver rijden. Daar op vakantie is het leuk, maar we moeten daar wel even voor in de auto zitten", zegt Marleen. "Laat kinderen meepraten over de reis. En betrek ze er bij."

5. Maak afspraken

Als laatste geven beide pedagogen de tip om goede afspraken te maken. "Maak bijvoorbeeld een kaart met je kind en zeg dat ze halverwege een cadeautje mogen uitkiezen", zegt Daniëlle. Zo hebben kinderen wat om naar uit te kijken. Maar ook afspraken over waar en wanneer er even een pauze wordt ingelast, werken goed.

File, pech, een ongelukje of wat dan ook: mocht er onderweg iets gebeuren, blijf vooral rustig benadrukken de pedagogen. "Duik er niet meteen vol op, het is maar een kind", zegt Daniëlle.