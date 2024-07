Caravan snel van stal halen om topdrukte voor te zijn: 'Geen zin in file'

Het is druk bij de caravanstalling van Jan Schepens in Best. De schoolvakantie staat op het punt van beginnen en dat betekent dat veel mensen snel hun caravan ophalen om de voorspelde drukte op de wegen dit weekend voor te zijn. "Op zaterdag zie je mij niet rijden."

Bij de caravanstalling in Best komen in de dagen voor de vakantie zo'n zeventig tot tachtig mensen per dag hun caravan, vouwwagen of camper ophalen. Aankomend weekend verwacht eigenaar Jan Schepens er wel honderd. De ANWB verwacht veel drukte op de weg aankomend weekend. Het begin van de schoolvakantie in onze provincie betekent waarschijnlijk een zwarte zaterdag op de Europese autobanen.

"Altijd vrolijke mensen die op vakantie gaan."

"Het voordeel van dit werk is dat er altijd vrolijke mensen zijn die op vakantie gaan of net terugkomen", vertelt hij. Er worden namelijk niet alleen caravans opgehaald. "Senioren willen in deze tijd van het jaar hun caravan juist weer stallen", legt Jan uit. "Andere mensen willen een paar dagen voor vertrek al alles klaarmaken." Zo ook Jan en Edith Knollema, die volgende week dinsdag naar Zeeland vertrekken. "Dat doen we om de file te vermijden. De zwarte zaterdagen zijn ruim van tevoren bekend en file daar hebben we geen zin in", zegt Jan.

"Je wilt zo lang mogelijk vakantie hebben."

Edith snapt wel dat mensen de lange files toch trotseren. "Je wilt natuurlijk zo lang mogelijk vakantie hebben. Gelukkig hoeven wij daar niet meer naar te kijken." Toch reden ze ook voor hun pensioen bewust niet in het weekend. "Wij hebben altijd doordeweeks gereden. Daarom hebben wij nauwelijks files meegemaakt, zelfs niet naar Spanje en Italië", zegt Jan.

Jan en Edith nemen de tijd om alles voor te bereiden voor vertrek (foto: Imke van de Laar).

Bas Beekmans heeft met de caravan weleens in een flinke file gestaan. Nu komt hij de vouwwagen ophalen om dinsdag te vertrekken naar Léon. "Met de aanhanger rij ik liever zonder file dan kan ik gewoon doorrijden." Hij hoopt dan ook de drukte van aankomend weekend voor te zijn. Voor Ton van Kemenade uit Best is de stalling om de hoek. Toch is hij er vroeg bij om zijn caravan op te halen. Hij laat de drukte van aankomend weekend eerst voorbijgaan om volgende week woensdag te vertrekken naar Spanje.

"Woensdag is de ideale dag."

"Op zaterdag zie je mij niet rijden", lacht hij. "Woensdag is de ideale dag om in Frankrijk te rijden, dan kun je goed doorrijden." Hij houdt al jaren rekening met drukte op de weg tijdens de vakantieperiode. "Vroeger waren de caravans op tolwegen op woensdag zelfs gratis. Nu is dat helaas niet meer, maar we doen het rustig aan en dan komen we er wel."