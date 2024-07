Gakpo maakt FC Eindhoven AV zo trots als een pauw: 'Blijft een blauw-witte'

Cody Gakpo is 'on fire' bij het Europees Kampioenschap voetbal. Vanaf de linkervleugel schijnbeweging naar buiten en daarna naar binnen draaien. Vervolgens krult Cody de bal onhoudbaar in de verre hoek. De Eindhovenaar geeft in Duitsland zijn visitekaartje af. "Talent verloochent zich niet", zegt Bas Mommers, hoofd jeugdopleiding bij FC Eindhoven AV.

Rondom de wedstrijden van Oranje is Cody Gakpo het gesprek van de dag. Niet alleen zijn onnavolgbare passeeracties vallen op. Ook zijn doe maar normaal-houding valt in de smaak bij het grote publiek. Buitenlandse media liften mee op de Gakpo-trein. "Dit is niet het Oranje van Koeman of Van Dijk, maar van Gakpo", schrijven Spaanse kranten. De Belgische krant Het Laatste Nieuws geeft Cody een welgemeend compliment: "Gakpo is niet zo extravagant als Memphis, heeft niet de x-factor van Xavi Simons en ook niet dat verbetene van Wout Weghorst. Het is een beleefde Brabander."

"Tegen de acties van Cody is echt niets te doen."

Alles wat hoort bij FC Eindhoven AV hoort is deze dagen zo trots als een pauw. "Bij het WK in Qatar lukten zijn acties steeds vaker. In Duitsland is Cody echt on fire. Het gaat hem steeds beter af." Die acties leverden Oranje al drie doelpunten op. "Daar is echt niets tegen te doen." De voetbalkwaliteiten van Cody vielen al snel op. "Zijn oudere broer Sydney was al door ons gescout en kwam bij ons trainen", vertelt Bas Mommers, hoofdopleidingen FC Eindhoven AV. "Zijn ouders en de jonge Cody van twee jaar was er ook bij. Die stond al een balletje tegen een muur te schieten. Zowel met links en als met rechts. Ik zei tegen zijn vader: 'Die kleine mag ook wel komen'."

"Talent verloochent zich niet."