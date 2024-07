Zo beveilig je je huis tegen digitale inbraken als je op vakantie gaat

Zorg dat je slimme apparaten geen domme dingen doen als je op vakantie bent. Zo luidt de oproep van de Rijksoverheid. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen vergeten hun slimme apparaten te updaten, wat het makkelijker maakt voor hackers om digitaal in te breken.

Maar wat maakt een apparaat dan precies slim? Een apparaat is al slim zodra het verbonden is met het internet en dat zijn meer apparaten dan je van tevoren zou denken. De meest voorkomende apparaten in het onderzoek van de Rijksoverheid zijn als volgt:

Het belangrijkste dat consumenten hier tegen kunnen doen, is het regelmatig updaten van slimme apparaten. Hierdoor kunnen veiligheidslekken worden voorkomen, zodat hackers niet mee kunnen kijken en luisteren via jouw smart apparaten.

Naast regelmatig updaten, zijn er nog een aantal acties die je kunt ondernemen.

Marijn Stoot, specialist in smart home oplossingen van Domus Solutions uit Oss raadt aan goed na te denken tijdens het plaatsen van slimme apparaten: "Hang bijvoorbeeld een deurbel met een camera op een logische plek. Inbrekers kunnen deze camera’s gebruiken om rond te kijken in jouw woning en gevoelige informatie achterhalen."

Ook babyfoons die verbonden zijn met het internet kunnen als afluisterapparatuur gebruikt worden. Denk dus goed na over de mogelijke consequenties wanneer je deze een plaatsje geeft.

Lastige wachtwoorden

Je slimme huis wordt veiliger door lastige wachtwoorden te gebruiken op al je apparaten. Vooral de internetrouter, telefoon en computer zijn belangrijk omdat deze de meeste slimme apparaten kunnen bedienen. Smart apparaten koop je bij voorkeur bij een betrouwbare leverancier om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Om helemaal zeker van je zaak te zijn, is het mogelijk om deze apparaten te verbinden met een gastnetwerk. Het is mogelijk om via je router een tweede netwerk op te zetten. Handig als je vaak gasten over de vloer hebt, maar ook om je apparaten mee te verbinden. Wanneer bijvoorbeeld je koelkast wordt gehackt, heeft de inbreker enkel toegang tot het gastnetwerk en blijven je privégegevens veilig.

Doen alsof

Wanneer alle slimme apparaten volledig zijn geüpdatet en van sterke wachtwoorden zijn voorzien, kunnen ze zelfs helpen om je woning te beveiligen. Marijn: "Een slim systeem is op afstand te bedienen en te programmeren, waardoor je jouw huis op afstand ‘bewoond’ kunt laten lijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je lampen programmeren om op een bepaald tijdstip aan- en uit te springen. Ook kan een elektrisch gordijn op afstand worden geopend, waardoor het lijkt alsof je nooit bent vertrokken."