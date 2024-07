Van ooievaar tot kangoeroe: deze dieren legden het treinverkeer plat

Waarom een nestje bouwen in je dierentuinverblijf, als je een stuk beter uitzicht kunt hebben op een bovenleiding van het spoor? Dat moet de ooievaar gedacht hebben die donderdag in Nuenen het treinverkeer platlegde. Maar daar hebben meer dieren een handje van. Sterker nog, ieder jaar zorgen honderden dieren in heel Nederland voor flink wat treinvertraging.

