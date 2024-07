Veel geld opgehaald voor Van Gogh-schilderij, nog 'maar' 1,8 miljoen nodig

Nog even doorsparen en dan heeft het Noordbrabants Museum genoeg geld bij elkaar om het portret 'Kop van een vrouw' van Vincent van Gogh te blijven tentoonstellen. Een maand geleden startte het museum een inzamelactie om dit schilderij te kunnen kopen, nu is al een groot deel van het bedrag binnen.

Het museum had zelf al een hoop gespaard, maar het spaarvarken moest nog met 2,6 miljoen euro gespekt worden. Het museum is al goed op weg: er is nog maar 1,8 miljoen euro nodig. Om de laatste loodjes van de spaaractie kracht bij te zetten, organiseert het museum een feestelijk weekend met gratis toegang.

De 2,6 miljoen euro was een haast symbolisch bedrag: onze provincie heeft 2,6 miljoen inwoners. Als iedereen één euro zou doneren, dan zou de Van Gogh gekocht kunnen worden. Nu een maand verder heeft het museum nog 1,8 nodig. Hebben er dan 0.8 miljoen Brabanders één euro gedoneerd? Dat dan weer niet, het bedrag is binnengehaald door meer dan tweeduizend Brabanders en Brabantse bedrijven.

Donaties op site en betaalpaal

Toch werkte de oproep om één euro te doneren goed. "Zo komt jong en oud het museum binnengewandeld om letterlijk een euro bij te dragen aan de aanschaf van het sprekende portret door Van Gogh. Ook staan de betaalpaal op zaal en de donaties via de website niet stil", laat het museum uit Den Bosch weten. "Maar ondanks alle mooie reacties en donaties, is het museum er nog niet."

Vincent van Gogh schilderde Gordina de Groot. zoals de vrouw op het portret heet, ergens in maart of april van 1885 in Nuenen. Gordina de Groot, beter bekend als Sien, was een boerendochter uit Nuenen. Zij is een van de vijf mensen aan de tafel op het wereldberoemde meesterwerk 'De aardappeleters'.

Feestelijk weekend

Het museum heeft naast 'Kop van een vrouw' nog elf andere Van Gogh-schilderijen hangen. Waarom dan nog een twaalfde erbij? "Wie in haar ogen kijkt, is geraakt. We spreken daarom met een knipoog over de Mona Lisa van Brabant", zei directeur van het Noordbrabants Museum Jacqueline Grandjean eerder tegen de NOS.

Dus om ook deze Van Gogh toe te voegen aan de collectie, roept het museum iedereen die nog niet gedoneerd heeft op om een keer langs te komen.

Daar trekt het museum aardig wat voor uit de kast. Op 13 en 14 juli wordt er een feestelijk weekend georganiseer waarin bezoekers gratis naar binnen kunnen.

DIT SCHREVEN WE EERDER OVER HET SCHILDERIJ:

Met een euro van iedere Brabander blijft deze Van Gogh in de provincie