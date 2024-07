Drinkwatertekort dreigt voor Brabant, vreest Zuidelijke Rekenkamer

De provincie haalt de eigen doelen voor drinkwater in de nabije toekomst niet. Dat zegt de Zuidelijke Rekenkamer. Het beleid is volgens de rekenkamer 'niet urgent genoeg' om daadwerkelijk de doelen te halen. Daardoor dreigt in 2027 onvoldoende drinkwater geleverd te kunnen worden.

Alleen in het oosten van Brabant is in 2027 nog voldoende drinkwater, volgens het onderzoek. In het midden en westen van de provincie kan het zijn dat nieuwe woningen of bedrijven niet op het drinkwaternet aangesloten kunnen worden.

In het onderzoek staat dat er nog wel voldoende grondwater is, maar dat niet alles opgepompt mag worden, omdat te veel water oppompen schadelijk kan zijn voor de omgeving. Voor het drinkwaterbedrijf Brabant Water blijven dan twee opties over: meer grondwater oppompen dan afgesproken of niet genoeg water kunnen leveren.

Onderzoek

De Zuidelijke Rekenkamer deed onderzoek naar het drinkwaterbeleid van de provincie. In de conclusies staat dat Brabant wel doorheeft dat de situatie nijpend is, maar dat er te weinig aan wordt gedaan en dat er niet genoeg urgentie is.

Ook is de informatievoorziening voor Provinciale Staten over grondwater en vergunningen voor het onttrekken van grondwater niet op orde, waardoor de Statenleden hun controlerende rol niet goed kunnen uitvoeren, aldus de Zuidelijke Rekenkamer.

Voorbereiden op rechtszaken

In het onderzoek adviseert de rekenkamer het college van Gedeputeerde Staten om drinkwater belangrijker te maken bij alle besluiten en het op dezelfde manier te behandelen als de problemen rond stikstof en woningbouw. Verder moet de provincie zich voorbereiden op rechtszaken die worden aangespannen over drinkwatervoorzieningen.

In een reactie zegt het college dat de leveringszekerheid 'niet in het geding komt', omdat bedrijven daar niet onder vallen. Bedrijven gebruiken volgens GS 15 tot 20 procent van het water. Verder zegt het college aan de slag te willen met de meeste punten in het rapport.

