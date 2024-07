Grave is bang dat vestingstadje verdwijnt achter hoge kademuur

Een hoge kademuur die het uitzicht over de Maas gaat verpesten. Het is de grote vrees van het vestingstadje Grave. Het waterschap Aa en Maas is bezig met plannen om de dijken langs de Maas op te hogen. En dat zou kunnen dat Grave dan verdwijnt achter een hoge muur.

Bas Janssen van restaurant Colori heeft een terras aan de Maas. Vanaf je terrasstoel heb je nu nog een mooi uitzicht over de rivier. "We hebben al twintig jaar ons terras met dit uitzicht. Je ziet de bootjes voorbij komen. Dat maakt het goud." Maar hij is bang dat het gaat veranderen. Een spandoek op de glazen wand op de muur moet laten zien wat de toekomst gaat worden. "Zo hoog gaat een muur worden", wijst hij. "Er komt minimaal 70 centimeter bovenop. Dan zit je op het terras achter een muur. Dan is het uitzicht weg. Dat zou desastreus voor me zijn." Waterschap Aa en Maas is over langs de rivier bezig met plannen om de dijken op te hogen. Die zijn op dit moment hoog genoeg om het water van nu tegen te houden. Maar door klimaatverandering verwacht het waterschap dat er in de toekomst veel vaker hoogwater is en dat het water ook hoger komt. Waar op andere plekken de dijk hoger gemaakt kan worden, is dat in Grave een puzzel. De Maas stroomt langs het centrum van het oude vestingstadje. Een kademuur beschermt Grave nu tegen het hoge water van de Maas.

De kademuur in Grave (foto: Jos Verkuijlen).

Jos Derksen woont al zijn hele leven in het stadje. Hij zit op de kademuur en kijkt uit over de Maas. "Dit is zo’n mooi uitzicht. Ik snap dat er iets gedaan moet worden, maar dan wel op een manier waarop we het uitzicht houden. We zijn een stad direct aan de Maas en dat uitzicht mag niet verloren gaan." Derksen vindt dat er iets anders moet gebeuren dan simpel de muur ophogen. "Alles behalve opmetselen", zegt hij. Hij is daarom een petitie begonnen om het waterschap op andere gedachten te brengen. Die petitie is al ruim zeshonderd keer ondertekend.

"Het zou misdadig zijn om dit uitzicht te verpesten."