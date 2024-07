Mark Gillis vecht voor zijn leven door longontsteking: 'Hopen op herstel'

Mark Gillis, de zoon van vakantieparkexploitant Peter Gillis, ligt in kritieke toestand op de intensive care en 'vecht voor zijn leven'. Dat laat de familie Gillis zelf in een persbericht weten. Mark Gillis heeft een ernstige longontsteking opgelopen.

Gillis werd in korte tijd opeens erg ziek. "In de nacht van vrijdag 28 juni op zaterdag 29 juni is Mark in kritieke toestand naar de Spoedeisende hulp gebracht", schrijft de familie. Daar is door doktoren besloten om hem in een kunstmatige coma te houden. Daardoor kan hij beter beademd worden en 'krijgt zijn lichaam de kans om te rusten en hopelijk snel te reageren op de antibiotica'.

Welke bacterie of virus hem zo ziek maakt weten de dokters nog niet. "Op dit moment vecht Mark nog steeds voor zijn leven", schrijft de familie, die daarnaast vraagt om 'rust en ruimte' zodat ze zich volledig kunnen richten op het herstel van Gillis.



Mishandeling

Mark Gillis is bekend geworden door de realityshow 'Familie Gillis: Massa is Kassa' op SBS6. Hij werd begin november 2021 mishandeld bij zijn chalet in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat gebeurde met veel geweld.

Gillis werd onder meer met pepperspray in zijn gezicht gespoten, geschopt, geslagen en met een taser bewerkt. Twee van de overvallers van Gillis kregen een celstraf van vijf jaar opgelegd.

