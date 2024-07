Op de fiets in actie tegen distributiecentrum: 'Dit wordt een ramp'

Honderden mensen uit Geldrop-Mierlo hebben donderdagavond op de fiets actie gevoerd tegen de bouw van een groot distributiecentrum op het grondgebied van Nuenen. De actievoerders verzamelden zich tussen Geldrop en Nuenen, waar het toekomstige distributiecentrum moet komen. Ze vinden het onvoorstelbaar dat al het vrachtverkeer straks dwars door het toch al drukke verkeer in Geldrop gaat rijden.

Richard van de Burgt staat met een fel geel hesje vooraan in de stoet, om als vrijwilliger alles in goede banen te leiden. Op zijn hesje staat de tekst 'wij protesteren ook in uw belang.' Hij legt uit waarom hij fel gekant is tegen de bouw van het distributiecentrum: "Wij maken ons enorme zorgen. Hier op deze groene plek komt namelijk een distributiecentrum van vierenveertig voetbalvelden groot en dat gaat zoveel verkeer veroorzaken. Deze plek ligt niet aan de snelweg, maar precies tussen Geldrop en Nuenen. En dat betekent dat er straks duizenden vrachtwagens per week dwars door Geldrop gaan rijden."

De belangstelling voor de fietstocht is groot. Een paar honderd mensen zijn komen opdagen. Ze rijden van de plek waar het distributiecentrum moet komen, dwars door Geldrop, tot aan de McDonalds aan de snelweg A-67. Van de Burgt roept de mensen op om zich aan de verkeersregels te houden en niet op de rijbaan te gaan fietsen. Wel zullen ze onderweg veel lawaai maken, want ze willen gehoord worden. Ook gaan de voorste twintig fietsers bij iedere rotonde eindeloos rondjes rijden, totdat iedereen voorbij is gekomen.