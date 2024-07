Schouten wilde leven 'buiten de schijnwerpers', nu wordt ze burgemeester

Carola Schouten wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Ze is voorgedragen door de gemeenteraad om Ahmed Aboutaleb op te volgen. Schouten is geboren in Waardhuizen in het Land van Heusden en Altena.

Schouten was tot het aantreden van het kabinet-Schoof deze week namens de ChristenUnie vice-premier en minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het kabinet-Rutte IV. In het derde kabinet-Rutte was ze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

'Buiten de schijnwerpers'

Carola Schouten zei eind vorig jaar in Omroep Brabant-programma 'KRAAK vraagt door' dat ze nog niet wist wat ze na haar ministerschap wilde doen. Ook zei ze dat het 'in elk geval iets buiten de schijnwerpers' zou zijn.

Toch kiest ze nu opnieuw voor de politieke spotlights, ditmaal die in een van de grootste steden van Nederland. Ze moet nog wel worden gescreend. Als dat goed gaat, wordt ze op 10 oktober geïnstalleerd.

De naam van Schouten ging al een poosje rond als een van de topkandidaten voor de functie. De bekendmaking van haar naam werd door de raadsleden met een luid applaus ontvangen.

'Protestantse Brabander'

Hoewel Schouten al een tijdje in Rotterdam woont met haar gezin, is ze van oorsprong een echte Brabantse. De ouders van Schouten hadden in Waardhuizen een melkveebedrijf. "Ik ben een calvinist," zei ze vorig jaar. "Een protestantse Brabander van de kleigrond. Plichtsgetrouw. Op de plek waar je zit, maakt niet uit waar, moet je doen wat je kunt. Dat heb ik altijd geprobeerd."

Na haar studie in Rotterdam kwam ze bij de ChristenUnie terecht en in 2011 kwam ze in de Tweede Kamer. Haar politieke carrière staat in het teken van onderhandelen. Ze stond mede aan de basis van de kabinetten Rutte III en IV.

