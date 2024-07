Angelique en Tonnie kijken voetbal op hun bruiloft: 'Sowieso een kater'

Het zou de mooiste dag van je leven moeten zijn. En dat wordt het nog steeds als het aan Tonnie Janse en Angelique Schuman ligt. Een jaar geleden werd Angelique gevraagd door Tonnie. Ze zei 'ja' en de trouwdatum werd geprikt: 6 juli 2024. Niet wetende dat Oranje op de dag zou spelen tegen Turkije. Wat doe je dan?

Voor voetballiefhebber Tonnie was niet naar Oranje kijken geen optie. "Als ik het vooraf had geweten dan hadden we een andere trouwdatum gekozen. Ik wil de wedstrijd zien, ook op onze bruiloft", baalde Tonnie. Hij stelde voor om samen met de bruiloftsgasten op een groot scherm naar de wedstrijd te kijken. En Angelique gaf voor de tweede keer haar jawoord. "Ik ben zelf eigenlijk ook wel een beetje benieuwd", bekent ze.

"Wij bouwen een feestje en houden het langer vol dan Oranje."

Of Tonnie liever naar Cody Gakpo kijkt of naar zijn eigen vrouw? "Het voetbal is maar voor anderhalf uur, daarna ben ik weer bij mijn vrouw." Angelique vindt het overigens geen probleem als de gasten en haar Tonnie naar het voetbal kijken. "Ik hou me vooral bezig met het feest. En zo af en toe kijk ik even mee." LEES OOK: Osman is voor Nederland én Turkije: 'Ik sta sowieso in de halve finale' Tonnie verwacht niet dat een eventueel verlies van Oranje een flinke domper zal worden. Hij is positief ingesteld: "Wij kunnen goed schakelen. Een feestje wordt het toch wel. Eerst winnen van Turkije en daarna bouwen we met honderdtwintig gasten een mooi feestje. Wij houden het langer vol dan Oranje."

"Wij hoeven niet de hele dag in de picture te staan."

"We hoeven niet de hele dag in de picture te staan", vindt zowel Tonnie als Angelique. "Ook niet op onze bruiloft. Nu komt er toevallig voetbal bij, maar dat maakt ons niet veel uit. We zijn de moeilijkste niet. Hier wordt altijd gefeest. Of het nu een bruiloft is of niet." Een kater komt er, weet Tonnie. "Bij verlies van Nederland sowieso. En als Nederland van Turkije wint wordt die kater alleen maar groter."