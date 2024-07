Gemeente Waalre in zwaar weer en doet oproep: betaal zelf de hulp in huis

Een opmerkelijke oproep van de gemeente Waalre: de gemeenteraad verzoekt inwoners om huishoudelijke hulp zelf te betalen. De gemeente zegt 'in financieel zwaar weer' te verkeren. Ironisch genoeg is het gemiddelde jaarlijkse inkomen in de gemeente het hoogste van de hele provincie.

De gemeenteraad heeft donderdag een motie aangenomen waarin de oproep centraal staat. Volgens de raad is die oproep broodnodig. De gemeente zegt het financieel moeilijk te hebben door 'verplichtingen én bezuinigingen van de rijksoverheid'.

"Hierdoor moet de gemeente besparen op belangrijke uitgaven voor gemeenten en maatschappelijke hulp voor inwoners", leest de verklaring van de gemeente.

Rijkste gemeente

De betaling van huishoudelijke hulp door gemeentes is wettelijk verplicht, ongeacht hoe rijk de aanvrager is. Dat tot ergernis van veel gemeentes. Het Rijk is daarom bezig met een wet voor een inkomensafhankelijke bijdrage. Die wet gaat waarschijnlijk in vanaf 1 januari 2026.

Waalre vraagt inwoners nu om hulp om die periode te overbruggen. Juist in de gemeente Waalre zou een inkomensafhankelijke bijdrage op papier veel verschil maken. Het gemiddelde inkomen per bewoner is 37,4 duizend euro: het hoogst in heel Brabant. De thuishulp kost Waalre op dit moment 1,5 miljoen euro per jaar.

Nieuwe wet

Enkele gemeenten liepen eerder al op de nieuwe wet vooruit. De gemeente Land van Cuijk stelde in 2023 definitief naar het inkomen te gaan kijken van mensen die huishoudelijke hulp aanvragen. Volgens de wet mag dat dus niet.

De inkomenstoets werd op 1 januari 2024 ingevoerd in de gemeente en weken later weer gestopt. Na uitspraken van de Centrale Raad van Beroep werd het beleid aangepast.