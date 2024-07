Kat Sonya werd beschoten met een luchtbuks: 'Kogeltje zat achter het oog'

Een drama voor kat Sonya in Eindhoven. Dinsdag kwam ze luid miauwend thuis met een bebloed, dik linkeroog. Eigenaresse Maiia Timokhina dacht dat Sonya gevochten had met een andere kat, maar de dierenarts vond de ware oorzaak: een kogeltje van een luchtbuks.

Maiia is nog steeds ontdaan van wat er gebeurd is. Drie jaar geleden haalde ze Sonya uit Oekraïne. "Ze is veel bij ons in de achtertuin. Het liefst zoekt ze een hoger plekje waar ze lekker om zich heen kan kijken. Dinsdagochtend zat ze rustig op een dakje achterin de tuin."

"Het was een vreselijke schok."

Tot Sonya ineens met een bloederig, uitpuilend oog kwam aangerend. "We hebben haar direct naar de dierenarts gebracht. Het was een vreselijke schok." Bij het dierenziekenhuis in Eindhoven is Sonya geopereerd. "Het oog was niet meer te redden door de schade", legt dierenarts Stijn Peters uit. "Het kogeltje zat echt achter het oog verstopt." LEES OOK: Kat Simba wordt met buks in achterpoot geschoten: 'Er woont hier een gek!' Gelukkig komt het met kat Sonya wel weer goed. "Katten kunnen goed leven met één oog. Na de operatie was ze er eigenlijk gelijk prima onder."

"Ik snap nog steeds niet hoe ze beschoten is."

"Ik ben de dierenarts erg dankbaar", vertelt Maiia. "Ik snap nog steeds niet hoe ze beschoten is. Het kan bijna niet anders dan dat iemand in de buurt vanuit een raam heeft geschoten." Bij de dierenkliniek in Eindhoven wordt zo'n twee tot drie keer per jaar een beschoten dier binnengebracht. Meestal gaat het om katten en vogels. Peters: "We weten niet waarom dit gebeurt. Mensen die een dier beschieten denken niet na." Ze hebben wel vermoedens. "Het kan uit ergernis zijn of het is iemand die het grappig vindt", zegt de dierenarts. "Maar er is natuurlijk geen enkele goede reden om op deze dieren te schieten." Sonya is inmiddels weer thuis. Maiia gaat nog naar de politie om de foto's, het kogeltje en de informatie van de dierenarts langs te brengen. "Ik hoop dat de schutter gepakt wordt." Let op: onderstaande foto's zijn schokkend.

Met een röntgenfoto bleek dat er een kogel achter Sonya's oog zat (foto: Maiia Timokhina).