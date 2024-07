Hoogbejaarde vrouw dood gevonden in huis, politie sluit misdrijf niet uit

Een hoogbejaarde vrouw is vrijdagochtend dood gevonden in haar huis aan de Midakkers in Eersel. Ze werd daar onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Een familielid heeft de vrouw 's ochtends gevonden. Een arts zou twijfels hebben gehad over de doodsoorzaak, laat de politie weten. Volgens buurtbewoners woonde de vrouw alleen in het huis. Ze zou een weduwe zijn. Het huis is afgezet voor het onderzoek. In de gang van de woning zou aan het begin van de middag plaatsvinden. Onder andere medewerkers van de forensische opsporing zijn er sporenonderzoek aan het doen. Meer informatie is er nu niet bekend.

Foto: SQ Vision