Bewoners van huis overvallen met taser en vuurwapen, jaren cel voor daders

Een 34-jarige man uit Helmond moet vijf jaar de cel in voor een gewelddadige overval op een huis in Deurne eind 2022. Een 22-jarige man uit Helmond krijgt vier jaar cel. Tijdens de overval werden drie slachtoffers geslagen en bedreigd met een vuurwapen en taser.

De rechtbank in Den Bosch stelt dat de overval bijzonder traumatisch is geweest voor de slachtoffers. "De verdachten handelden slechts uit eigen financieel gewin en hadden geen enkel oog voor de gevolgen. Ook nemen zij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. Ze waren slechts bezig om een straf te ontlopen", concludeert de rechtbank.

De oudste verdachte krijgt een hogere celstraf omdat hij in Polen eerder tot forse celstraffen is veroordeeld voor 'soortgelijke delicten'. Naast de celstraf mogen de twee mannen vijf jaar geen contact hebben met de slachtoffers. Ook moeten ze schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 16.000 euro.

De mannen dreigden met een vuurwapen en eisten geld. Toen ze dat niet kregen, namen ze een telefoon mee en gingen ze ervandoor.

Derde verdachte nog gezocht

Bij de overval waren in totaal drie mannen betrokken. De derde man wordt nog gezocht. Volgens de rechtbank staat vast dat de 22-jarige Helmonder een dag voor de overval foto's maakte van het huis. Hij en de onbekende man gingen een dag later ook mee naar met de 34-jarige man, die de overval met een van hen heeft gepleegd. Een van de mannen stond toen buiten op de uitkijk - al is onduidelijk wie.

De twee mannen gingen met bivakmutsen op het huis binnen. In de serre van het huis hebben ze de drie slachtoffers geslagen, met een nekklem omhoog getrokken en met een taser bedreigd. De persoon met de taser heeft de taser meermaals laten knetteren, wat 'zeer beangstigend moet zijn geweest voor de slachtoffers', schrijft de rechtbank.