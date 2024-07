Schoenmaker heeft het druk voor de Vierdaagse: 'Ik werk hele avonden door'

Nog anderhalve week en dan begint de Nijmeegse Vierdaagse weer. Dat betekent dat de wandelschoenen van al die duizenden wandelaars weer tiptop in orde moeten zijn. Dat merkt schoenmaker Wil Hendriks uit Boxmeer. Hij heeft het de laatste tijd enorm druk met het repareren van kapotte naden en het plakken van nieuwe zolen.

Wil pakt een paar wandelschoenen en begint de naden te stikken. “Dit is één van de 20 tot 25 paar wandelschoenen die we nu per week repareren”, zegt hij. “Iedereen wil weer strak aan de Vierdaagse beginnen.”

Maar het zijn niet alleen Vierdaagse-lopers die zorgen voor de drukte bij Wil. “Ja er zijn hier veel Vierdaagse deelnemers in de buurt, maar er zijn ook veel wandelclubs. Sinds corona zijn steeds meer mensen gaan wandelen. En dat merken we.” De schoenmaker is er heel erg druk mee. “We werken nu ook in de avonden door.”