Kledingwinkels raken zomercollectie niet kwijt: ‘Hele seizoen is kapot’

Het liefst lopen we op dit moment rond in korte broeken en zomerjurkjes, maar de zomer is ver te zoeken. Een nieuwe bikini of zwembroek is nu misschien wel het laatste waar je aan denkt. Daardoor hangen de kledingwinkels nog helemaal vol met de zomercollectie. En dat is een flinke strop voor de winkeliers. “De omzet blijft ver achter ten opzichte van andere zomers”, vertelt Lisa de Wit van boetiek Finnz in Veghel.

Met weemoed kijkt ze door de etalageruiten naar het belabberde weer. “Het is een heel slecht seizoen”, vertelt Lisa. “Dit is voor ons normaal de drukste periode van het jaar, met alle bruiloften en evenementen. Maar door het slechte weer is de koopdrang er niet. En dat snap ik. Als mensen nu naar een festival gaan, trekken ze wel een oude spijkerbroek aan.” Ook Debbie van Deursen, die met haar kledingwinkel Twinkels in verschillende Brabantse steden zit, baalt als een stekker. “Ik heb de winkel vol met rokjes en korte shirtjes hangen, maar mensen hebben het koud en kopen vesten.” Daardoor moet het familiebedrijf flink inleveren. “We zijn ook nog de coronasubsidies aan het terugbetalen. Dan hoop je dat het de jaren erna beter gaat en dan krijg je dit kutweer", zegt ze plat.

Ondertussen is op veel plekken de uitverkoop al begonnen en druppelt langzaamaan de herfstcollectie binnen. Wachten met de zomercollectie afprijzen gaat niet, legt Lisa uit. "Want wij hebben van tevoren merken ingekocht, die andere winkels ook verkopen. Zij gaan diezelfde merken online al afprijzen. Als wij langer wachten, dan gaan mensen uiteraard daar naartoe." LEES OOK: Zomervakantie start koud en winderig: 'Scherm ophangen wordt uitdaging' Maar niet overal is het kommer en kwel. Bij de Tilburgse conceptstore Tien hebben ze juist meer omzet gedraaid in mei en juni. “Het is natuurlijk wat minder goed weer, maar echt goed is het al twee jaar niet meer”, vertelt eigenaresse Jantien Strent. “Daarom koop ik minder hoogzomeritems in, zoals shirts met spaghettibandjes en korte rokjes. Daar kijk ik dus bij de inkoop al naar. Dat vergt wat aanpassing, maar mensen blijven wel kopen.” En ook bij modewinkel Bastiaansen uit Bavel vinden ze dat ze niet mogen klagen. “Want lange kleding en jassen hebben we wel beter verkocht, dat scheelt weer”, zegt Rogier Bastiaansen. “En ik heb vertrouwen in de rest van de zomer. Als de zon dan nog gaat schijnen, raken we de zomercollectie hopelijk alsnog kwijt.”

"Ben bang dat mijn winkel straks vol met coltruien hangt, terwijl het dertig graden is."