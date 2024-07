Al 35 jaar groet Arold zijn geliefde Oranje met Vortum-spandoek

Al meer dan 35 jaar is Arold Arts uit Vortum-Mullem hartstochtelijk fan van Oranje. Iedere wedstrijd waarbij het Nederlands voetbalelftal in actie komt, is hij erbij met zijn spandoek. Het dorpje in het Land van Cuijk telt slechts achthonderd inwoners, maar is wereldwijd bekend door de boodschap van Arold, waarbij Oranje namens Vortum-Mullem wordt begroet. En uiteraard is hij dit EK ook van de partij.

Je herkent de 61-jarige Oranjefan en zijn spandoek uit duizenden. De tekst 'Vortum-Mullem' hangt prominent in beeld en wordt door miljoenen voetballiefhebbers gezien, waar ook ter wereld. Het is niet zomaar een hobby, het is een levenswerk. Hij móet spandoeken in stadions hangen waar het zindert van de spanning. En die móeten op tv te zien zijn.

"Sinds juli vorig jaar heb ik naar de Bundesliga (de Duitse voetbalcompetitie, red.) op tv gekeken, met plattegronden van de verschillende stadions voor me op tafel. Zo kon ik uitvogelen waar het spandoek het beste tot zijn recht komt. Het is heel belangrijk dat er geen mensen voor mijn spandoek staan", vervolgt hij. "Je moet goed analyseren, niet zomaar iets ophangen."

Arold maakt er een uitgebreide studie van om te bekijken wat nou de beste plek is voor zijn doek. Die plek is essentieel, het verschil tussen eeuwige roem of een stille afgang.

De zoektocht naar de perfecte plek voor zijn spandoek is een serieuze zaak. "Het begint al met het bestellen van de kaarten", zegt hij. "Ik wil per se een plekje hebben achter de goal, want dan kom je het beste in beeld. De fans first-categorie is dat, en ik heb ervoor gezorgd dat ik voor zeven wedstrijden verzekerd ben van deze plek."

Als Oranje moet spelen, rijdt Arold met zijn maat naar Duisburg, net over de grens in Duitsland. Vanaf daar stappen ze samen op de trein, het spandoek zorgvuldig opgevouwen tussen hen in. "Een relaxte manier van reizen is dat, zegt hij. "Eerst zijn we naar de wedstrijd in Hamburg gegaan, toen naar Leipzig, Berlijn en vervolgens München. En zaterdag gaan we weer naar Berlijn, waar Nederland het opneemt tegen Turkije."

De hele maand onafgebroken feesten in Duitsland zit er helaas niet in. "We moeten af en toe ook werken", zegt hij. Het kost de nodige duiten, al die tribunekaarten op een topplek. "Maar mijn hobby mag geld kosten, er zijn belangrijkere dingen dan geld, hè?"

Arold wordt intens blij als er een goede pot voetbal wordt gespeeld, zoals tegen de Roemenen, én dat zijn boodschap dan ook goed in beeld komt. "Dat geeft dan voldoening. Dat is schitterend, dat is adrenaline", zegt hij.

Hij ziet de wedstrijd tegen Turkije met vertrouwen tegemoet. "De Turken hebben veel inzet, dat moet Oranje ook tonen. Met de techniek zit het sowieso goed. Honderd procent dat we winnen."

Voor zijn missie is er minder goed nieuws. "In Berlijn mag je op de eerste ring geen spandoeken neerhangen. Ze zijn er heel streng", weet hij. Een domper dus. "Als je er iets ophangt, dan komen er meteen twee stewards om het weg te halen. Alleen op de tweede ring zijn aanmoedigingskreten op doek toegestaan.

Maar er is nog hoop. Arold heeft een mooie roodwitte vlag met 'Vortum'. Die houdt hij omhoog als Nederland een treffer maakt. "En dan hoop ik maar dat de cameraman op ons inzoomt. Dan is Vortum tóch nog in beeld."