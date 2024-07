Driek is al weken op zoek naar zijn wurgslang: ‘Alles op z’n kop gekeerd'

Driek uit Tilburg zit met de handen in het haar. Drie weken geleden ontsnapte zijn koningspython uit het terrarium in zijn appartement en nog steeds ontbreekt van het beest elk spoor. Gevaarlijk is de slang volgens Driek niet, maar hij zou toch blij zijn als hij zijn Chiquita, zoals de slang heet, weer in zijn armen kan sluiten. “Volgens mij kan ze niet ver weg zijn”, zegt Driek.

Hij woont bovenin een hoge woontoren naast het station. In de woonkamer staan twee terrariums. In de bovenste ligt een kleine rattenslang. Het terrarium eronder is leeg. Daarin zat de python die drie weken geleden verdween. “Ik was jarig en had haar ’s avonds nog even vastgehouden”, vertelt Driek. Hij zette de python die avond terug en ging naar bed. “Toen ik de ochtend erna in de woonkamer kwam, zag ik hem niet meteen. Ik dacht, die zit ergens achter. Maar toen zag ik dat het schuifdeurtje een stukje open stond.”

“Mensen wurgen kan ze absoluut niet."

Of de slang dat zelf heeft gedaan of dat Driek het deurtje gewoon niet goed dicht heeft gedaan? Driek vermoedt het laatste. Maar de python is in ieder geval weg. Op het andere terrarium zit inmiddels een slot. Driek en zijn vriendin hebben het appartement diezelfde dag nog helemaal omgekeerd. “We hebben zelfs de bank uit elkaar gehaald en op z’n kop gezet.” De avond ervoor stonden de ramen open, maar Driek denkt niet dat ze naar buiten is gekropen. “Slangen kunnen met hun snuit warmte zien en houden niet van kou”, legt hij uit. En dus zit de python waarschijnlijk ergens in het complex verstopt. Maar mensen hoeven zich volgens Driek geen zorgen te maken. “Ze doet niks en is niet giftig.” Driek legt uit dat de slang ongeveer tachtig centimeter lang en zo’n vijf centimeter dik is. “Mensen wurgen kan ze absoluut niet. Daar is ze veel te klein voor.” Bovendien vallen koningspythons mensen eigenlijk nooit aan. “Ze worden ook wel ball pythons genoemd, omdat ze zich altijd in een balletje terugtrekken als ze gevaar voelen”, zegt Driek. “Die willen het liefst gewoon met rust gelaten worden.”

"Wij hebben een konijn. Ik denk dat een python die wel lust."