Conductrice Priscilla wandelt 521 kilometer tegen geweld bij NS

Normaal reist ze met de trein, maar momenteel legt Priscilla van Barlingen, hoofdconductrice bij de NS, een tocht af van 521 kilometer, helemaal te voet, stap voor stap, dwars door Nederland. Zo vraagt ze aandacht voor het geweld waar zij en haar collega's regelmatig te maken hebben op de werkvloer. Vrijdag arriveerde ze vanuit Den Bosch in Tilburg, een afstand van 25 kilometer.

Als hoofdconductrice maakt Priscilla regelmatig geweld mee tijdens haar werk. Ooit liep ze een gekneusde hand en pols op, toen iemand geen vervoersbewijs kon tonen. “Diegene zei dat zijn bewijs tussen de stoel en de treinwand was gevallen. Ik wilde graag helpen, dus reikte ik mijn hand naar het vervoerbewijs", vertelt ze. "Toen zette hij mijn hand en pols met harde kracht klem en bleef zo hard doordrukken dat ik gewond raakte. Achteraf bleek het kaartje oud en ongeldig te zijn. De man is nooit gepakt.”

In 2023 moest de NS maar liefst 13.000 keer de politie inschakelen vanwege incidenten in de trein en op de stations. Priscilla hoopt met haar actie een verandering teweeg te brengen en meer bewustzijn te creëren rondom de veiligheid van haar en haar collega's.

Dagelijks heeft ze te maken met verbaal geweld. “Er wordt altijd wel naar je gescholden. Soms krijg je scheldwoorden met kanker te horen, dan ben je een kutwijf, en uiteindelijk word je als vrouw altijd voor hoer uitgemaakt.”

Vorig jaar waren er 1042 meldingen van agressie tegen spoorpersoneel, acht procent meer dan in 2022. Voor elke melding loopt ze vijfhonderd meter, wat in totaal 521 kilometer is. Een fervent wandelaar is Priscilla niet. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zwaar is. Maar ik doe dit voor een goed doel.”

Op 14 juli verwacht ze in Den Haag Centraal te zijn, het eindpunt van haar tocht. Haar wandelroute is te volgen via haar blog.