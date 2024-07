112-nieuws: vrouw gered uit het water • kano's in de problemen in Biesbosch

01.33

Een vrouw is afgelopen nacht uit het water gered tussen de Buitenhaven en de Visstraat in Den Bosch. Ze was daar zelf in gesprongen, maar bleek niet goed meer te kunnen zwemmen. Agenten haalden haar uit het water. De vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een van de agenten ging met haar mee naar het ziekenhuis. Wat de vrouw bezielde om in het water te springen, is onduidelijk.