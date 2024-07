Familielid (35) aangehouden na vondst dode vrouw (91)

Een 35-jarige man is vrijdagnacht aangehouden in verband met de dood van een hoogbejaarde vrouw in Eersel. De 91-jarige vrouw werd vrijdagochtend gevonden in haar huis aan de Midakkers.

De 35-jarige man is volgens de politie een familielid van het slachtoffer. Hij is naar een politiebureau gebracht en zit vast. De man werd in Veldhoven opgepakt. Misdrijf

De bejaarde vrouw is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen. Snel na de vondst van de bejaarde vrouw werd een groot rechercheteam samengesteld dat haar dood onderzoekt. In de loop van dit onderzoek kwam de nu aangehouden man naar voren als mogelijke verdachte. Ook na de aanhouding van deze verdachte gaat het onderzoek onverminderd door. Onderzoek hervat

Het onderzoek in het huis van het slachtoffer is zaterdagochtend hervat. Dit gaat naar verwachting nog een groot deel van het weekend in beslag nemen. Het huis is afgesloten en wordt 's nachts bewaakt, om te voorkomen dat sporen in het huis verstoord worden. Uit privacyoverwegingen en respect voor de nabestaanden gaat de politie niet verder in op detailvragen over de familierelatie tussen de verdachte en het slachtoffer.