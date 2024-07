Dood gevonden bejaarde vrouw (91) kwam door misdrijf om het leven

De hoogbejaarde vrouw (91) die vrijdagochtend dood werd gevonden in haar huis aan de Midakkers in Eersel, is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek. "Alle bevindingen leiden ertoe dat we ervan uitgaan dat ze door een misdrijf om het leven kwam."

Een familielid heeft de vrouw 's ochtends gevonden. Een arts had twijfels over de doodsoorzaak, laat de politie weten. Volgens buurtbewoners woonde de vrouw alleen in het huis. Ze zou een weduwe zijn. Het huis is afgezet voor het onderzoek. Een schouwarts is in het huis geweest en ook weer vertrokken. Er zijn sindsdien meer medewerkers van de forensische opsporing aan het werk in de woning. Onder meer in de gang wordt onderzoek gedaan. Het onderzoek in de woning gaat volgens de politie vrijdag geruime tijd door en zal waarschijnlijk ook nog een deel van de zaterdag in beslag nemen. "Verdere details over de aangetroffen situatie en het onderzoek worden op dit moment niet gedeeld", meldt de politie.

Foto: SQ Vision

Het forensisch onderzoek gaat 's middag volop door (foto: SQ Vision).