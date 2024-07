Deze boerderijcamping is niet alleen de beste maar ook de leukste

In Riel staat de leukste boerderijcamping van Nederland. Eigenaar Joost Huijbregts weet al jaren dat zijn camping Van 't Zandeind bij de beste campings hoort. "We hebben een gemiddelde beoordeling van 9,8 en 9,9 op vakantiesites en volgens mij staan we nu op een 10. Dat we nu volgens de ZLTO en zijn publiek daarnaast ook de leukste zijn, is de kers op de taart."

Wat maakt deze Rielse camping nou zo leuk? Er is niet een juryrapport met een cijfer voor 'leuk'. Wie de meeste stemmen krijgt wint, naast dat alle boerderijcampings aan wat standaardeisen moeten voldoen. Waarin Van 't Zandeind zich in elk geval van de meeste anderen onderscheidt, is het privé sanitair. Daarnaast kregen ze bijna één derde van alle 3800 stemmen die op tien genomineerde campings stemden.

Iedere campingplaats heeft eigen sanitair, zie groene huisjes achtergrond. (Foto:privécollectie)

Alle 16 campingplaatsen in Riel hebben een eigen wc en badkamer. Het bevordert niet meteen de gezelligheid, maar het is heel fijn. "Toen de camping elf jaar geleden opende is dat meteen aangelegd. Tijdens corona bleek dit een gouden zet" vertelt Joost. "Campings mochten toen niet open. Omdat je hier niks met anderen hoefde te delen, mochten wij wel vrij snel open. We zaten toen meteen helemaal vol." En ook na corona bleek dat veel gasten de luxe van eigen sanitair konden waarderen. Ze bleven volop terugkomen. Daarnaast biedt Van 't Zandeind veel activiteiten en is er nog steeds een boerenbedrijf actief. Joost runt de boerderijcamping samen met zijn vader Jos en vrouw Annelie. Het boerenleven zit al eeuwen in de familie. "Dat gaat vijfhonderd jaar terug", vertelt Jos.

Iedereen mag het weten, dit is de leukste campingboerderij van Nederland (foto:privécollectie)

Nu staan er nog nog steeds koeien in de stal maar aanzienlijk minder dan in het verleden. Er is een boerderijwinkel en is er ruimte voor de zorg voor autistische jongeren. "Dat laatste onderdeel valt misschien wat uit de toon", constateert Joost. "Dat is een initiatief van mijn moeder geweest die uit de zorg komt." Inmiddels werken er vijf professionele zorgmedewerkers. Deze zomer valt er nog af en toe met een beetje geluk een plekje te boeken. "In het hoogseizoen richten we ons vooral op ouders met jonge kinderen", zegt Joost. "Voor pubers is er niet zoveel te doen." De rest van het jaar zijn er vooral actieve rustzoekers te vinden die van wandelen en fietsen houden.

Vooral voor kinderen tot tien jaar is er veel te doen (foto:privécollectie).