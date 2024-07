Cody Gakpo zorgt voor een explosie van vreugde na winnende treffer

Cody Gakpo, opgegroeid in Eindhoven, heeft weer een belangrijke rol gespeeld voor Oranje. Hij bracht in de 76e minuut de Turk Mert Müldür zo in de problemen dat hij de bal in eigen doel schoot. Het betekende de 2-1 voor het Nederlands elftal. Het leidde tot een explosie van vreugde op het Ketelhuisplein in Eindhoven.

Met het eigen doelpunt werd een 0-1 achterstand helemaal ongedaan gemaakt. Stefan de Vrij had tijdens de spannende pot in Berlijn eerder de 1-1 voor zijn rekening genomen. In de slotfase waren de Turken, die 70 minuten lang fanatiek overeind waren gebleven, nog een paar keer erg dichtbij de 2-2. Onder anderen invaller Micky van de Ven en de uit Breda afkomstige keeper Bart Verbruggen stonden een tweede Turkse treffer op miraculeuze wijze in de weg. Door de 2-1 winst bereikte Oranje de halve finale van het Europees kampioenschap. Tegenstander hierin is Engeland, dat eerder deze avond Zwitserland uitschakelde. Voor het eerst in twintig jaar plaatst het Nederlands elftal zich bij de laatste vier van een EK. Gakpo had zich in de voorgaande wedstrijden ook al laten zien: de aanvaller van het Engelse Liverpool scoorde drie keer. Dolle vreugde na afloop dus in het Oranje-kamp waar spelers op het veld op de muziek van Snollebolleke's 'Links Rechts' uit hun bol gingen. Ondertussen werd in Eindhoven en op veel andere plekken in Brabant ook gefeest.