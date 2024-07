Gespannen sfeer na winst van Oranje, politie moet ingrijpen

De politie is in de nacht van zaterdag op zondag in actie moeten komen om in Den Bosch de rust te herstellen. Rondom de Drakenfontein vlakbij het Centraal Station hadden zich honderden mensen verzameld. Direct nadat bekend was geworden dat het Nederlands elftal ten koste van Turkije de halve finale van het Europees voetbalkampioenschap had behaald, ging het er nog gemoedelijk aan toe. Gaandeweg sloeg de sfeer om en moest de politie zelfs charges uitvoeren.

Mensen die naar de kruising van de Koninginnenlaan en de Stationsweg waren gekomen, daagden elkaar uit. Ze kregen het daarna met elkaar en de politie aan de stok. Volgens een 112-correspondent werden tientallen agenten ingezet om de orde te bewaken, onder meer met wapenstokken en politiehonden. Koerden en Turken zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Na het slotsignaal werd door automobilisten nog flink getoeterd, vooral door mensen die een oranje shirt droegen en de Nederlandse vlag bij zich hadden.

Aanvankelijk ging het er gezellig aan toe (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

De zege van Oranje maakte veel los (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).