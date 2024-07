Rellen na winst van Oranje, wolvengroet leidt tot 'hoop gezeik'

In Eindhoven zijn zaterdagnacht ernstige rellen uitgebroken. Dit gebeurde in stadsdeel Woensel rond de wedstrijd Turkije-Nederland op het EK voetbal in Berlijn. Ook in het centrum van Den Bosch was het onrustig en gingen mensen met elkaar op de vuist. In beide steden moest de politie optreden.

"In Eindhoven waren er meerdere confrontaties tussen twee groepen voor, tijdens en na de wedstrijd", laat een politiewoordvoerster zondagochtend weten. "Daarbij zijn Syrische vlaggen in beslag genomen." Syrische vlaggen

Een 18-jarige Eindhovenaar en een 25-jarige man uit Valkenswaard werden aangehouden vanwege vanwege belediging. Een automobilist moest zijn rijbewijs inleveren vanwege onveilig en agressief rijgedrag. Op beelden lijkt het alsnog winkels geplunderd werden. Maar of dit het geval is, is de woordvoerster niet bekend. "Wel is er op en rond de Woenselse Markt met meubilair en flessen enzovoorts gegooid." De politie moest meerdere charges uitvoeren.

In Den Bosch hadden zich honderden mensen verzameld rond de Drakenfontein vlakbij het Centraal Station. Vlak nadat het Nederlands elftal ten koste van Turkije de halve finale van het Europees voetbalkampioenschap bereikte, ging het er nog gemoedelijk aan toe. Gaandeweg sloeg de sfeer echter om. Wolvengroet

Mensen die naar de kruising van de Koninginnenlaan met de Stationsweg waren gekomen, daagden elkaar uit. Volgens omstanders 'begon het hele gezeik' nadat fans van Turkije de omstreden wolvengroet brachten. Dit gebaar is nauw verbonden met het Turks-nationalisme en wordt vaak geassocieerd met de Grijze Wolven, een Turkse ultranationalistische organisatie. De Turkse verdediger Merih Demiral werd door de Europese voetbalbond UEFA tijdens het EK twee duels geschorst naar aanleiding van zijn 'wolvengroet' tijdens de met 2-1 gewonnen wedstrijd van Turkije tegen Oostenrijk in de achtste finales van het EK. Hij kon daarom zaterdagavond niet meespelen tegen Oranje. Koerden

Voor veel woedende fans van Turkije was dit kennelijk reden om zelf de wolvengroet te doen. Dat was tegen het zere been van veel Koerden die ook op straat waren. Ze kregen het met elkaar en de politie aan de stok. Volgens een 112-correspondent werden tientallen agenten ingezet om de orde te bewaken, onder meer met wapenstokken en politiehonden. Koerden en Turken zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. De politie moest kort op linie staan om de groepen uit elkaar te houden. Volgens de politiewoordvoerster viel dit in vergelijking met de situatie in Eindhoven allemaal wel mee. Gemoedelijk

Vlak na de wedstrijd was de sfeer in Den Bosch nog gemoedelijk. Er werd wel door automobilisten flink getoeterd, vooral door mensen die een oranje shirt droegen en de Nederlandse vlag bij zich hadden.

Aanvankelijk ging het er gezellig aan toe (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

De zege van Oranje maakte veel los (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).