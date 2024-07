Explosie bij supermarkt in Den Bosch: bekijk hier de beelden

De zware vuurwerkexplosie bij een Arabische supermarkt in Den Bosch is vastgelegd op camera. Bekijk de beelden in de video hierboven. "Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen", zegt supermarkteigenaar Ahmed Youssef.

"Heel de nacht hebben we gewacht. Misschien konden we ze pakken", vervolgt Ahmed. Op de beelden zou volgens hem te horen zijn dat het om jongeren van Turkse komaf gaat. Op de video wordt na de explosie duidelijk hoorbaar 'Türkiye' geschreeuwd. De eigenaar vreest 'dat het niet bij deze explosie zal blijven en dat er meer zullen volgen'.

De eigenaar is ervan overtuigd dat de explosie te maken heeft met de wedstrijd Nederland-Turkije op het EK afgelopen zaterdag. "Dit gebeurt alleen omdat wij het Nederlands Elftal steunen", zegt hij nog altijd beduusd. Hij spreekt alleen Arabisch, zijn zoon vertolkt zijn verhaal. "Dat is toch niet oké."

De daders zijn op camera vastgelegd. "Ze hadden benzine bij, een Cobra en gas", vertelt Ahmed. De beelden zijn overgedragen aan de politie.

Huis uit

"We hoorden geschreeuw buiten en een enorme knal", vertelt Eva, die boven de zaak woont. De stank was tot in haar appartement te ruiken. Ze is haar huis uitgegaan. "Ik ben heel erg geschrokken. Ik wilde net gaan slapen", zegt ze, nog altijd onder de indruk.

De supermarkt is maandagochtend weer open. Diverse klanten komen luisteren wat er is gebeurd en zien met eigen ogen wat het explosief heeft aangericht. De zaak liep bij de explosie lichte schade op. Wat lampen kwamen van het plafond en een van de plafondplaten hangt eruit. Ook een regenpijp is vernield.

De knal was zondag iets na middernacht bij Al Salam aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. De explosie vond plaats rechts naast de ingang van de zaak, bij een ijzeren prullenbak. Die prullenbak lag na de ontploffing als een hoop verwrongen staal voor de winkel.

