Brandstichting met molotovcocktails in Nuland: 3,5 jaar celstraf geëist

Een 23-jarige man uit Eindhoven en een 41-jarige man uit Rotterdam hebben molotovcocktails onder een auto gegooid en tegen een huis aan de Akkerpolei in Nuland. Ze hebben al een bekennende verklaring afgelegd voor de brandstichtingen in september vorig jaar. De officier van justitie heeft maandagochtend tot 3,5 jaar celstraf geëist voor deze actie.

“Het is nooit mijn intentie geweest om een huis in brand te steken of iemand lichamelijk pijn te doen,” zegt de 23-jarige man vanuit het verdachtenbankje in de Bossche rechtbank. “Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat ik dit heb gedaan.” Op 1 september vorig jaar gooide hij een brandende fles met benzine tegen de serre aan de achterkant van een huis in Nuland. De fles doofde vanzelf en er raakte niemand gewond. Ondanks dat was het een 'heel gevaarlijke' situatie, omdat er op dat moment vier volwassenen, een kleuter en een pasgeboren baby in het huis waren. Een 41-jarige man gooide een molotovcocktail onder een auto die naast het huis geparkeerd stond. De auto vatte vlam en was niet meer te redden.

“Er werd ons gevraagd om brand te stichten.”

Er was maandagochtend geen discussie óf de verdachten de molotovcocktails hadden gegooid. Beiden hebben tijdens een eerdere zitting al een bekennende verklaring afgelegd. Daarom ging het vooral over de vraag waarom de verdachten dit hebben gedaan. “Er werd ons gevraagd om brand te stichten,” zeggen beide verdachten. De 23-jarige man zou de opdracht hebben gekregen, maar wil niet zeggen wanneer en van wie hij de opdracht heeft gekregen. “Ik spreek niet in volledige vrijheid.” De politie denkt dat Antoon R. de opdrachtgever is. Hij is de ex-partner van de bewoonster van het huis. Hij zat op het moment van de brandstichting vast voor het ontvoeren van zijn ex. De 23-jarige verdachte heeft telefonisch contact gehad en is op 31 augustus, de dag voor de brand, op bezoek geweest in de gevangenis.

"Ze hebben zelf de keuze gemaakt om dit te doen."