Voor het eerst in je leven naar de kapper: Sonny en Myson doneren hun haar

Myson (12) en Sonny (9) Rifaella kwamen maandagochtend zichtbaar gespannen de kapsalon van Mark Janssen in Tilburg binnen. De twee broers zijn hun hele leven nog nooit naar de kapper geweest en hebben allebei een kapsel dat tot onderaan hun rug reikt. Het haar is in een dikke vlecht gevlochten en die gaat eraf voor het goede doel.

De jongens hebben vooraf al gekozen welk kapsel ze willen als hun lange lokken eraf zijn. Sonny wil het heel kort aan de achterkant en Myson kiest voor iets langere krullen. "Ik vond het altijd heel mooi om lang haar te hebben en we dachten dat we er populair mee konden worden," zegt Myson. "Maar we werden ook vaak gepest met de lange haren, dan riepen ze 'Sonny ponny' en zo. Nu zijn we er wel aan toe om het af te knippen, al zal het wel heel raar zijn."

"We wilden er een bijzonder moment van maken, want we hebben 12 jaar gespaard voor dit lange haar en nu is het zover."

Vader Kevin en moeder Lindsey zijn elke dag een tijd bezig om de lange haren van de jongens te vlechten. "Ik hou straks ineens een hoop tijd over en kan ik in de ochtend eindelijk een kopje koffie drinken," zegt Kevin lachend terwijl hij voor de laatste keer bijna blindelings de haren van zijn zoon staat te vlechten. "Ik vind het een emotioneel moment," zegt moeder Lindsey. "We wilden er een bijzonder moment van maken, want we hebben 12 jaar gespaard voor dit lange haar en nu is het zover." "Sonny heeft een vriendinnetje waarvan de moeder kanker heeft," zegt Lindsey. "Zij is al haar haar verloren door de chemo. Sonny wil dat zijn haar naar haar gaat. Natuurlijk werkt het niet zo, maar het is wel een lieve gedachte." "Als ik mijn haar eraf laat knippen, kan ik het het beste aan haar doneren," zegt de negenjarige Sonny.

"Een pruikje van natuurlijk haar kost zo'n 4000 euro."

Het haar van de jongens wordt vooral gebruikt om pruiken voor kinderen van te maken, legt Sylvia Oudijk uit. Sylvia is van de stichting Haarwensen. "Van het haar van Sonny en Myson kunnen we waarschijnlijk één haarstukje voor een ziek kind maken." Bij de stichting komen zo'n 175 vlechten en staarten per jaar binnen en meestal hebben ze er zes nodig om één pruik van te maken. Zo'n haarwerkje gaat ook maar maximaal 1,5 jaar mee. "Mensen kunnen naast afgeknipt haar ook geld doneren, want het maken van een haarstukje is heel duur. Een pruikje van natuurlijk haar kost zo'n 4000 euro, maar wij schenken ze gratis aan de zieke kinderen." Sonny mag als eerste de schaar in de lokken van zijn oudere broer zetten. Met een trillend handje knipt hij de vlecht van ruim 30 centimeter af. Daarna is de beurt aan Myson om dat bij Sonny te doen en ook moeder Lindsey en vader Kevin mogen een vlecht afknippen. Daarna gaat kapper Mark aan de slag met schaar en tondeuse. "Als ik nu in de spiegel kijk, lijk ik wel wat ouder," zegt de negenjarige Sonny als hij zijn nieuwe kapsel bekijkt. "Ik denk niet dat de kinderen van mijn school dit zagen aankomen, dat mijn haar eraf ging en als ik in de klas kom dat ze me niet meer herkennen als Sonny, maar ik ben het wel," zegt hij lachend met zijn frisse, korte coupe.