Oranje is dit EK behoorlijk PSV-getint

Het Nederlands elftal staat woensdagavond in de halve finale van het Europees kampioenschap tegenover Engeland. Oranje wil dit toernooi geschiedenis schrijven en doet dat met een flinke PSV-getinte selectie. Een overzicht.

Denzel Dumfries is een van de spelers die als eerste op het wedstrijdformulier van Oranje komen te staan. Hij ontwikkelde zich in drie jaar bij PSV tot een rechtsback die onvermoeibaar is met zijn rushes. Je kunt de verdediger van Inter eigenlijk zien als een extra aanvaller.

Georginio Wijnaldum kennen we van zijn periode bij PSV. Van de vier jaar dat hij in het Philips Stadion speelde, pakte hij in zijn laatste jaar (2014-2015) de titel. Bij Oranje moet hij vooralsnog genoegen nemen met af en toe een invalbeurt. De middenvelder zit vooral op de bank.

Die interesse van clubs is er na een geweldig seizoen ook voor Joey Veerman . De middenvelder van PSV kent echter een wisselvallig EK. Het dieptepunt was de wedstrijd in de poulefase tegen Oostenrijk waarbij hij nog voor rust naar de kant werd gehaald. De laatste twee duels, met Roemenië en Turkije, laat hij als invaller zien dat zijn spel tegen Oostenrijk een incident was.

Twee spelers van de selectie staan onder contract bij PSV. Jerdy Schouten is een vaste waarde op het middenveld en maakt indruk. Met zijn goede prestaties is het logisch dat er buitenlandse interesse is voor de controleur.

Vooral voorin komt het gevaar van oud-PSV'ers. Cody Gakpo is de aanvaller die de meeste indruk maakt, hij is zelfs een sensatie dit toernooi. De ‘Eintovenaar’ van Liverpool staat met drie goals bovenaan de topscorerlijst.



In de laatste wedstrijd tegen Turkije werd Gakpo van ballen voorzien door onder anderen Xavi Simons. Vorig seizoen liet hij bij PSV zien dat hij een speler is met een gouden toekomst. Dit seizoen trok Xavi bij RB Leipzig die lijn door, waardoor er veel belangstelling is voor de speler die onder contract staat bij Paris Saint-Germain.

Aan de rechterkant moet Steven Bergwijn voor gevaar zorgen. Omdat hij bij Ajax speelt, is hij verre van geliefd in Eindhoven en omstreken, maar laten we niet vergeten dat hij tussen 2011 en 2020 bij PSV voetbalde. Hij doorliep een deel van de jeugdopleiding en brak via Jong PSV door tot de hoofdmacht. Bergwijn won in Eindhoven drie titels.

Zijn concurrent aan de rechterkant is Borussia Dortmund-aanvaller Donyell Malen. PSV nam hem over van Arsenal, waar hij in de jeugd voetbalde. In Eindhoven debuteerde hij al snel in het Jong-team. Datzelfde jaar nog maakte hij promotie richting de hoofdmacht. De drie jaar daarna was hij een goalgetter in de Eredivisie. In 2019 scoorde hij zelfs vijf keer in de competitiewedstrijd tegen Vitesse.

En dan last but not least Memphis Depay. Al jaren de meest besproken international. Voor het EK bijvoorbeeld vanwege de haarband die hij draagt en tijdens het toernooi over zijn vertoonde spel. Bondscoach Ronald Koeman heeft altijd vertrouwen gehouden in de aanvaller die op 12-jarige leeftijd naar PSV kwam. Vijf jaar later debuteerde hij in het eerste. Depay groeide bij PSV uit tot een attractieve speler, met in 2015 het kampioenschap en de topscorerstitel als hoogtepunt.