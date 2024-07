Carnaval in Nispen is gered: 'Een hele opluchting'

Carnaval in Nispen is gered. Door het opstappen van de Prins, Nar, Grote Boer, voorzitter, secretaris en een aantal leden kwam het feest in acuut gevaar. Nu zijn acht nieuwe mensen gevonden en dus kan Aopelaand opgelucht adem halen. "Dit voelt heel goed", zegt oud-voorzitter Jack Goorden.

Carnaval in Nispen is gered. Door het opstappen van de Prins, Nar, Grote Boer, voorzitter, secretaris en een aantal leden kwam het feest in acuut gevaar. Nu zijn acht nieuwe mensen gevonden en dus kan Aopelaand opgelucht ademhalen. "Dit voelt heel goed," zegt oud-voorzitter Jack Goorden. Stichting Carnaval Nispen stelde afgelopen voorjaar een strakke deadline: is er voor 1 juli geen nieuwe aanwas, dan houdt het op. "Ik had niet verwacht dat het zo moeizaam zou gaan," beschrijft Goorden de zoektocht. De organisatie ging zelf van deur tot deur om mensen te werven. Het bleek een ongekend moeilijke taak.

"De club is zelfs groter geworden."

Nu komt er dan toch witte rook. "We zijn gered! De club is zelfs groter geworden," roept hij uit van blijdschap. De carnavalsoptocht, de kindermiddag, de ouderenmiddag: het kan allemaal weer doorgaan. De Stichting Carnaval Nispen is verantwoordelijk voor al deze evenementen. Toch zoeken ze nog wel een Grote Boer als metgezel voor de Prins. Goorden was 33 jaar voorzitter, maar besloot vorig jaar al om definitief te stoppen. Toen ook de Grote Boer, de Nar en de secretaris dit jaar wilden stoppen, en er een groot tekort aan leden was, kwam het carnavalsfeest in Nispen in gevaar. De carnavalscrisis is nu afgewend. De deadline leverde een stortvloed aan reacties op. "Op straat spraken mensen me aan. 'Is het echt zo serieus?' vroegen ze dan," vertelt Goorden. "Het heeft echt indruk gemaakt."

"Het is tijd voor de jeugd."