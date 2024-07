Man opgepakt nadat hij een half miljoen omzetbelasting terugvraagt

Een 38-jarige man uit Loon op Zand is aangehouden wegens belastingfraude. Het gaat om een eigenaar van twee ondernemingen die ten onrechte een teruggaaf omzetbelasting indiende van 577.000 euro. Dat meldt De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

En dat ging om een behoorlijk bedrag: ruim een half miljoen euro. Daarvan had de Belastingdienst al 317.000 euro uitbetaald. De verdachte heeft vermoedelijk valse bankafschriften gebruikt voor zijn malafide praktijken. Zijn administratie is meegenomen voor verder onderzoek. De ondernemer wordt verhoord.

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected].

