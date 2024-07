Bewoners camping de Witte Plas zijn nog lang niet van plan om te vertrekken

“Ik ga hier voorlopig niet weg, ik blijf hier tot het laatste moment." Toni Teuteberg (50) moet als vaste bewoner vertrekken van Camping de Witte Plas in Schijf. De gemeente Rucphen heeft als kersverse nieuwe eigenaar van de camping andere plannen met het terrein. Toch lijken Toni en andere vaste bewoners geen enkele haast te maken met het verlaten van hun geliefde stekje.

Janny Kal (70) verblijft sinds 2011 permanent op de camping. Sinds het overlijden van haar man vijf jaar geleden, woont ze alleen, maar zeker niet eenzaam, in haar fraaie chalet. “Het is goed met me, want waar moet ik zo snel naartoe? Ik sta ingeschreven als inwoner van de gemeente Rucphen en daarom krijgen ze mij hier echt zomaar niet weg.”

Op 1 juli 2029 sluit de gemeente Rucphen definitief de camping om plaats te maken voor woningen en natuur. Alle mensen die op de camping verblijven, zijn hierover in een brief geïnformeerd. Hierin staat te lezen dat de gemeente ‘handhavend optreedt tegen de personen die permanent wonen op de camping.’ Hoe die aanpak eruit gaat zien, laat ze in het midden. Wel verzekerde de wethouder eerder dat ‘de botte bijl niet wordt gehanteerd.’

Volgens Toni Teuteberg heeft de gemeente in het verleden de zaak op zijn beloop gelaten, waarbij permanente bewoning jarenlang werd gedoogd. Een aantal vaste bewoners is volgens Teuteberg zelfs in het bezit van een gedoogvergunning. “Ook toen ik mij ging inschrijven bij de gemeente Rucphen en zei dat ik op de camping woonde, was dit geen enkel probleem. Ik was zelfs al ingeschreven voordat ik er erg in had. Dat geeft toch te denken en daarom wil ik precies uitzoeken hoe dit in elkaar steekt.”

Camping de Witte Plas was decennialang een rustige familiecamping, maar kwam steeds vaker negatief in het nieuws vanwege criminaliteit en overlast van arbeidsmigranten. Toch ging het volgens vaste recreant Peter van der Zwan (76) nu juist weer de goede kant uit. “Het was een tijdlang een zooitje, dat is nu voorbij. Er verblijven hier weliswaar nog steeds veel Roemenen, maar dat zijn gewoon vriendelijke mensen. Ze zeggen mij altijd gedag en ik kan een beroep op ze doen wanneer ik om hulp vraag. Dat mag ook weleens worden gezegd.”