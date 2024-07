Vermiste slang Chiquita duikt na drie weken weer op: ‘Blij dat ze terug is'

Iedereen in de 'vogelkooitjesflat' in Tilburg kan de komende nacht weer rustig zijn ogen dichtdoen, want slang Chiquita is terecht. De koningspython ontsnapte drie weken geleden uit haar terrarium. Eigenaar Driek keerde z’n hele appartement ondersteboven, maar de slang leek spoorloos. Maandagmiddag werd het dier eindelijk gevonden. En ze bleek gewoon in het appartement te zitten.

"Ze zat gewoon in het washok”, vertelt Driek opgelucht. Zijn vriendin belde hem maandagmiddag dat ze de slang onder een mandje gevonden had. “Terwijl we dat hok drie weken geleden helemaal op z’n kop hebben gekeerd”, zegt hij. “We dachten: dat is lekker warm, vochtig en donker. Grote kans dat ze daar zit. We hebben alles eruit gehaald en opnieuw ingericht, maar misschien zat ze al die tijd wel ergens anders. In het kantoor bijvoorbeeld, want daar lagen vanochtend pennen op de grond.”

LEES OOK:

De dag na Drieks verjaardag bleek slang Chiquita uit haar verblijf te zijn gekropen

Om zijn flatgenoten niet ongerust te maken, hield Driek wekenlang z’n mond over de vermiste slang. Toen hij vrijdag zijn verhaal deed bij Omroep Brabant, maakte dat veel los. “Ik kreeg meteen bezorgde berichten in de groepsapp. Of ik dat niet eerder had kunnen zeggen. Maar ik wilde niemand bezorgd maken”, zegt hij. “Mensen raken in de stress van een wurgslang, maar dat is niet nodig, want deze is helemaal niet gevaarlijk.”